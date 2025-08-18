Жена украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного Ангелина прокомментировала информацию, которую распространяли французские СМИ о якобы «дружбе» ее мужа с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Французская пресса сообщала, что после перехода Забарного в ПСЖ 12 августа 2025 года за 63 миллиона евро между ним и Сафоновым якобы наладилось взаимопонимание.

Ангелина Забарная категорически опровергла эти слухи.

Мы все прекрасно понимаем и знаем позицию Ильи по поводу его одноклубника. Мы не изменяем своим принципам. Французские СМИ стараются получить больший охват и выдумывают чепуху, подтверждений которой нет. Больше ничего не хочется комментировать, спасибо, – сказала жена футболиста.

Таким образом, семья украинца дала понять, что никакого «примирения» с российским вратарем в ПСЖ не было.

Также, Забарный получил оценки за первый матч в составе ПСЖ против Нанта (1:0).