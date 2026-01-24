Сергей Разумовский

В 19-м туре французской Лиги 1 сезона 2025/26 ПСЖ одержал непростую победу на выезде над Осером. Парижане смогли вырвать три очка с минимальным счетом 1:0, а судьбу встречи решил гол Усмана Дембеле, который появился на поле после выхода с лавки запасных. Именно Дембеле стал главным героем матча: за результативное влияние и активность его признали лучшим игроком поединка с 8.7 баллами.

Высокие оценки получил и украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный. Защитник заработал 7.5 балла и вошел в тройку лучших футболистов своей команды по итогам встречи. Более того, если учитывать только игроков стартовых составов, украинец попал в топ-3 уже среди обеих команд.

Забарный провел на поле все 90 минут и отыграл без замен, обеспечивая надежность в центре обороны и активно участвуя в розыгрыше мяча. За матч он нанес один удар головой, 102 раза коснулся мяча и даже отметился двумя касаниями в штрафной площадке соперника — показатель, не слишком типичный для центрального защитника. Также он однажды успешно пошел в дриблинг, что дополнительно характеризует его уверенность в работе с мячом.

В игре пасом украинец показал высокий процент точности: 81 точная передача из 90 (90%). В оборонительных действиях Забарный также был убедителен — выиграл 3 из 4 верховых единоборств, не уступил в ни одном из двух единоборств на земле, однажды успешно выполнил подкат, сделал одно перехват и осуществил четыре выбивания, несколько раз снимая напряжение возле собственных ворот.

