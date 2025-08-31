Защитник сборной Украины и французского ПСЖ Илья Забарный прояснил ситуацию с российским одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Во-первых, я хочу поблагодарить ПСЖ, один из лучших клубов мира, за возможность представлять свою страну на международной арене и играть на высшем уровне.

В то же время у меня однозначная гражданская позиция – в моей стране четвертый год идет полномасштабная война, россияне – агрессоры, которые напрасно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается – я не поддерживаю никаких отношений с россиянами.

Что касается моего одноклубника – я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом. И напоследок хочу сказать, пока идет война, я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире», – сказал Забарный в эфире программы Футбол 360.