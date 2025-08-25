Новоявленный защитник Пари Сен-Жермен Илья Забарный постепенно осваивается в новом коллективе. По данным французского издания Vipsg, футболист внимательно присматривается к атмосфере на базе и делает все, чтобы быстро интегрироваться как в команду, так и в жизнь Франции. Он уже планирует начать занятия по французскому языку.

Несмотря на то, что Забарный еще не успел завести тесных дружеских отношений, он больше всего общается с Маркиньосом, Фабианом Руизом и Хвичей Кварацхелией. Украинский защитник постепенно входит в ритм жизни парижского гранда.

Контракт Забарного с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года. Переход из Борнмута обошелся французскому клубу в 63 миллиона евро, еще 3 миллиона англичане могут получить в виде бонусов.

Напомним, во втором туре французской Лиги 1 ПСЖ обыграл Анже, но Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных.