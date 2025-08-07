30-летний вингер лондонского Челси Рахим Стерлинг подыскивает себе новый клуб после того, как руководство уведомило его о намерении завершить сотрудничество.

Футболист не входит в планы нового тренера синих Энцо Марески, и клуб рассматривает варианты продажи игрока.

Интерес к Стерлингу проявляют три команды из АПЛ Фулхэм, Кристал Пэлас и Вест Хэм, каждая из которых готова побороться за опытного флангового игрока.

Сам Рахим хотел бы остаться в Лондоне, что делает все три варианта привлекательными для него. Прошлый сезон Стерлинг провел в аренде в лондонском Арсенале, где принял участие в 28 матчах, отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Стерлинг может стать футболистом Байера.