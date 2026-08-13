Сергей Разумовский

Астон Вилла уступила ПСЖ в матче за Суперкубок Европы. Встреча состоялась на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге и завершилась победой команды украинца Ильи Забарного со счетом 2:1.

Бирмингемский клуб не смог завоевать европейский трофей, хотя до последних минут сохранял шансы на положительный результат. ПСЖ воспользовался своими моментами и удержал преимущество в напряженной концовке.

Для главного тренера Астон Виллы Унаи Эмери это поражение стало уже четвертым в карьере в матчах за Суперкубок Европы. 54-летний испанский специалист до сих пор ни разу не выигрывал этот трофей.

Неудачный баланс Эмери в Суперкубке Европы особенно заметен на фоне его успехов в Лиге Европы. Как главный тренер он пять раз триумфовал в этом турнире, включая победы в Кубке УЕФА, однако завоевать Суперкубок Европы ему пока не удалось.

Первые поражения в этом турнире Эмери потерпел в 2014 и 2015 годах, когда руководил Севильей. В обоих случаях испанская команда уступала победителям Лиги чемпионов в борьбе за европейский трофей.

Ещё один неудачный матч за Суперкубок Европы Эмери провел в 2021 году во главе Вильярреала. Теперь к этому списку добавилось поражение с Астон Виллой от ПСЖ в Зальцбурге.