Сергей Разумовский

В матче за Суперкубок УЕФА ПСЖ обыграл Астон Виллу. Поединок состоялся 12 августа на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге и завершился победой французской команды со счетом 2:1.

Матч пришелся на день рождения ПСЖ, поэтому триумф в Суперкубке УЕФА стал для парижан особенно символичным подарком. Команда завоевала европейский трофей именно в день основания клуба.

ПСЖ активнее начал встречу и сумел открыть счет на 20-й минуте. Хвича Кварацхелия получил возможность для удара и мощно пробил по воротам Астон Виллы. Голкипер английской команды не смог справиться с выстрелом грузинского футболиста.

Гости ответили еще до перерыва. На 45-й минуте Маджо выиграл борьбу в штрафной площадке, протиснул соперника и с близкого расстояния расстрелял ворота ПСЖ. Команды ушли на перерыв при ничейном счете 1:1.

После возобновления игры парижане снова вышли вперед. На 61-й минуте Дезире Дуе забил несколько курьезный мяч. Защитники Астон Виллы остановились, считая, что французский нападающий оказался в офсайде, однако арбитр изначально позволил продолжить атаку.

После просмотра эпизода с помощью системы VAR было установлено, что защитник Астон Виллы Матти Кэш остался позади партнеров и не позволил зафиксировать положение вне игры. В итоге гол Дуе засчитали, а ПСЖ снова получил преимущество.

В заключительной части встречи Астон Вилла пыталась отыграться, однако французский клуб сумел сохранить победный счет. ПСЖ одержал победу 2:1 и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Украинский защитник парижан Илья Забарный начал матч на скамейке запасных и так и не вышел на поле. Таким образом, его дебют во втором сезоне после перехода откладывается.

Суперкубок УЕФА

ПСЖ – Астон Вилла 2:1

Голы: Кварацхелия, 20, Дуе, 61 – Маджо, 45

ПСЖ: россиянин, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 75), Заир-Эмери, Витинья, Невеш (Руис, 75), Дуе (Маюлю, 87), Аклиуш (Дембеле, 46), Кварацхелия (Бералдо, 88)

Астон Вилла: Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес (Мингс, 79), Матсен, Камара (Богард, 72), Гомеш (Баркли, 79), Макгинн (Алисон, 73), Буэндиа, Хеммингс, Маджо (Абрахам, 72)

Предупреждения: Торрес, Гомеш, Макгинн