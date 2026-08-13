Владимир Кириченко

В ночь на 13 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто.

Элина со счетом 3:6, 6:1, 3:6 проиграла польке Иге Швентек (№8 WTA).

Матч длился 2 часа 19 минут. По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Швентек один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

Счет в личных встречах 5-3 в пользу Иги, Свитолина побеждала дважды в этом сезоне – на тысячниках в Индиан-Уэллсе и Риме.

Для 31-летней украинки это был 16-й полуфинал на турнирах серии WTA 1000 и третий именно в Торонто – в 2017 году она завоевала титул.

Элина не смогла выйти в свой 7-й финал на этих турнирах.

Отметим, что Швентек в четвертом круге обыграла украинку Марту Костюк (WTA №11) – 3:6, 6:1, 6:2.

Ига в финале сыграет с Еленой Рыбакиной.

Напомним, Свитолина – лидер сезона-2026 по количеству полуфиналов на «тысячниках».