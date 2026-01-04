Артета — об увольнении Марески: «Энцо проделал отличную работу в Челси»
Реакция тренера Арсенала
около 1 часа назад
Энцо Мареска / Фото - ФК Челси
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о отставке Энцо Марески с поста главного тренера Челси. Его слова приводит Football.London.
Я желаю ему всего наилучшего. Мне очень нравится Энцо как человек и как профессионал. Я считаю, что он проделал великолепную работу в Челси, и это решение уже принято, поэтому я просто желаю ему всего наилучшего, — сказал Артета.