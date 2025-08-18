Заря проявляет предметный интерес к 23-летнему ивуарийскому форварду Сумали Бакайоко, который выступает в чемпионате Албании за клуб Егнатия, сообщает SUPERLIGA SHQIPTARE.

Клуб УПЛ согласовал трансфер Бакайоко за 250 тысяч евро.

Главный тренер Виктор Скрипник уже успел ознакомиться с футболистом и не возражает против его возможного трансфера.

В этом сезоне Бакайоко провёл 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 4 в квалификации Лиги конференций, где отметился одним забитым мячом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

