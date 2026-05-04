Сергей Разумовский

В 22-м туре украинской Премьер-лиги Заря одержала важную выездную победу над Рухом. Луганская команда сумела переломить ход встречи после пропущенного мяча и вырвала три очка в конце второго тайма.

Матч для Зари складывался непросто. Рух активнее начал игру и сумел открыть счет в середине первого тайма. На 21-й минуте Игорь Невес отличился забитым мячом и вывел львовскую команду вперед.

После перерыва Заря увеличила активность и начала больше давить на оборону соперника. Результат пришел на 60-й минуте, когда Попара восстановил равновесие и вернул интригу в матч. После этого гости продолжили искать свой шанс и в итоге дожали Рух в заключительной части встречи.

Победный мяч на 85-й минуте забил нападающий Зари Пилип Будковский. Для форварда этот мяч стал уже 11-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины. Благодаря этому Будковский приблизился к лидеру гонки бомбардиров Матвею Пономаренко из Динамо, у которого 12 голов.

Одержанная победа позволила Зари набрать 38 очков и подняться выше в турнирной таблице, обойдя Карпаты, которые имеют 37 баллов. Луганская команда продолжает борьбу за высшие позиции и укрепляет свои шансы на успешное завершение сезона.

Рух, в свою очередь, остался с 20 очками. Львовский клуб продолжает находиться в сложном турнирном положении и остается на расстоянии шести баллов от спасения из зоны переходных матчей.

УПЛ, 26-й тур

Рух – Заря 1:2

Голы: Игорь Невес, 21 – Попара, 60, Будковский, 85

Рух: Герета, Роман, Слюсар, Товарницкий, Китела, Притула, Бойко, Таллес, Диалло (Себро, 83), Игорь Невес (Тутти, 78), Алмазбеков (Копина, 78).

Заря: Сапутин, Жуниньо (Пердута, 29), Джордан, Эскинья, Малыш (Горбач, 66), Кушниренко, Попара, Саллъеу (Мичин, 46), Слесарь, Будковский, Вантух.

Предупреждения: Роман, 23 – Жуниньо, 16, Джордан, 28, Попара, 68