Павел Василенко

Луганская Заря официально объявила о подписании полузащитника Саллье Баха из Сьерра-Леоне.

19-летний хавбек прошел просмотр в составе черно-белых на тренировочном сборе в Турции, где убедил тренерский штаб подписать с ним контракт.

По информации портала Transfermarkt Бах перешел в Зарю на правах свободного агента, а трудовое соглашение с ним заключено до 30 июня 2028 года.

Предыдущим клубом Баха был румынский Петролул 95, за который он сыграл 13 матчей и забил 15 мячей.

Кроме того, Саллье уже провел пять матчей за сборную Сьерра-Леоне.

На зимний перерыв Заря на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ с 23 очками. 23 февраля луганская команда в матче 17-го тура чемпионата Украины сыграет против Кудривки.