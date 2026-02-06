Загребское Динамо проявляет серьёзный интерес к защитнику луганской Зари Жану Тронтелю и уже сделало официальное предложение о его приобретении.

Как сообщает zaryalg.com, хорватский клуб готов заплатить за словенского футболиста 2,5 миллиона евро. В настоящее время Тронтель выступает на правах аренды за Горицу, где своей игрой привлёк внимание гранда из Загреба. Информации относительно ответа Зари на это предложение пока нет.

В текущем сезоне Жан Тронтель провёл 18 матчей в составе Горицы, отметился одним забитым мячом и сделал три результативные передачи. Примечательно, что свой единственный гол защитник забил именно в ворота Динамо Загреб.

Контракт словенского футболиста с Зарёй действует до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценкам специализированных ресурсов, составляет 800 тысяч евро.