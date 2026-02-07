Левый защитник Зари Роман Вантух полностью восстановился после травмы. Он пропустил первый этап сборов команды в Турции, но в шестом по счету товарищеском матче против Анжиана (0:0) провел на поле 45 минут, отметив этим свой первый выход в составе в 2026 году.

По информации Sport.ua, в данный момент в лазарете находится только один основной игрок Зари Петар Мичин, который лечит травму колена. Есть надежда, что к началу второй части сезона он восстановится. Нигерийский легионер Кристофер Нваезе уже покинул расположение команды в Турции и продолжит лечение дома.

Кроме того, несколько футболистов юношеской команды вернулись в Украину и будут готовиться с Зарей U-19, где получат больше игровой практики. Официальная часть сезона для Зари стартует матчем против Кудривки 23 февраля.

