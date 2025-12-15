Заря предложила новый контракт лучшему голеадору УПЛ
У Будковского заканчивается контракт
Пилип Будковский / Фото: -ФК Заря
Заря достигла прогресса в переговорах по новому контракту своего капитана Филиппа Будковского, сообщает Sport.ua.
33-летний футболист предварительно согласился переподписать соглашение до лета 2027 года, которое будет предусматривать продление на 1 год.
Будковский в этом сезоне сыграл в футболке Зари 16 матчей: 8 голов, 1 ассист.
