Заря усилилась воспитанником Хайдука
Все детали перехода
около 1 часа назад
Домагой Єлавич / Фото - Широкий Бриег
Хорватский вингер Широкого Бриега Домагой Елавич подписал контракт с Зарёй, сообщает официальный сайт клуба.
По данным Transfermarkt, боснийский клуб отпустил футболиста свободным агентом. Соглашение Елавича с Зарёй рассчитано до 30 июня 2027 года.
Елавич в этом сезоне провел за Широкий Бриег 20 матчей: забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
