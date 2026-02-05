Павел Василенко

Кудривка продолжает подготовку ко второй части сезона. Клуб из Черниговщины хочет усилить состав команды игроками донецкого Шахтера.

«Насколько мне известно, клуб из Черниговщины ведет переговоры об аренде молодых игроков на позиции защитника и полузащитника. Это 22-летний Марьян Фарина и 21-летний Антон Глущенко. Оба сейчас проходят сборы с первой командой „горняков“. Однако они готовы присоединиться к дебютанту УПЛ для большей игровой практики», – написал инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

После 16 туров Кудривка имеет в активе 17 зачетных баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

В ближайшем туре чемпионата Украины команда Василия Баранова на формально домашнем поле примет луганскую Зарю. Поединок запланирован на 23 февраля, начало игры в 15:30.