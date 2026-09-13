Сергей Разумовский

В шестом туре украинской Премьер-лиги Буковина в Каменце-Подольском принимала Зарю. Команды не смогли выявить сильнейшего — встреча завершилась результативной ничьей.

Гости активнее начали матч и уже на старте поединка открыли счет. Пердута воспользовался возможностью и поразил ворота луганской команды, обеспечив минимальное преимущество для луганчан.

После пропущенного мяча черновчане начали действовать смелее и постепенно перехватили инициативу. Команда Сергея Шищенко создавала моменты у ворот соперника, однако сравнять счёт до окончания первого тайма не смогла.

После перерыва Буковина увеличила давление. Луганчане пытались удержать преимущество, тогда как номинальные хозяева искали возможность для результативной атаки. В конце встречи хозяевам всё же удалось восстановить равновесие.

Танковский забил решающий для Буковины мяч и сделал счёт 1:1. После взятия ворот футболист эмоционально отпраздновал успех, за что получил жёлтую карточку от арбитра.

В итоге команды набрали по одному очку. Заря имеет восемь баллов и продолжает опережать Буковину на один пункт.

УПЛ, шестой тур

Буковина – Заря 1:1

Голы: Танковский, 81 – Пердута, 7

Буковина: Пеньков, Бусько, Карась, Приймак, Стасюк, Одинака (Дахновский, 46), Витенчук, Задерака (Танковский, 70), Мор (Подлепенец, 65), Кожушко (Дадашов, 65), Кравчук (Клепач, 79).

Заря: Сапутин, Пердута, Яньич, Джордан, Мачелюк, Башич, Попара, Несторенко (Глущенко, 72), Елавич (Горбач, 65), Будковский, Слесарь (Кушнирёнко, 46).

Предупреждения: Мор 4, Витенчук 38, Танковский 82 – Несторенко 33, Кушнирёнко 86, Башич 86, Попара 90+3