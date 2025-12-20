Павел Василенко

Капитан Барселоны Рональд Араухо готовится вернуться к тренировкам 29 декабря после вынужденного перерыва, связанного с проблемами психического здоровья. Уругвайский защитник, переживший сложный период в карьере, надеется успеть набрать форму и сыграть в каталонском дерби против Эспаньола в начале января.

Отсутствие Араухо было обусловлено не физической травмой, а серьезным психологическим истощением. После роковой ошибки и удаления в матче Лиги чемпионов против Челси, вызвавших волну жесткой критики со стороны болельщиков и медиа, центрбек начал страдать от тревожных состояний и панических атак. Осознав, что не готов выходить на поле, футболист попросил паузу — клуб сразу поддержал его решение.

В поисках внутреннего спокойствия Араухо, известный своей религиозностью, отправился в духовное паломничество в Израиль. Он посетил святые места в Иерусалиме и Тель-Авиве, использовав это время для переосмысления и восстановления эмоционального равновесия. По информации из окружения игрока, поездка дала положительный результат — защитник чувствует себя значительно лучше и психологически окреп.

После паломничества Араухо планирует провести рождественские праздники в родном Уругвае вместе с семьёй, а 29 декабря вернется в расположение Барселоны. У него будет несколько дней, чтобы подготовиться и доказать свою готовность тренеру Ханси Флику накануне первого матча 2026 года.

Все это время каталонский клуб безоговорочно поддерживал своего капитана. Президент Барселоны Жоан Лапорта и главный тренер неоднократно публично заявляли, что здоровье человека важнее футбола, и не устанавливали никаких дедлайнов для возвращения Араухо.