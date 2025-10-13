Павел Василенко

Защитник Интера Алессандро Бастони покинул тренировочный сбор сборной Италии и вернется в состав своего клуба, сообщает итальянская пресса.

Причиной этого стала жёлтая карточка, которую он получил во время матча против Эстонии в субботу, которая стала для него второй в отборе ЧМ-2026. Таким образом, он пропустит предстоящий поединок против Израиля из-за дисквалификации.

Бастони отбудет свою одноматчевую дисквалификацию и будет доступен для следующего матча сборной Италии против Молдовы 13 ноября.

Состояние Мойзе Кина, который получил травму в матче против Эстонии, до сих пор неясно. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть завтра против Израиля.

Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают второе место в своей группе с 12 очками после пяти матчей, тогда как Норвегия является лидером с общим количеством очков после шести матчей, набранных 18 очками.