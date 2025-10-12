Гаттузо установил рекорд во главе сборной Италии
Команда забила 13 голов у первых матчах под руководством нового тренера
около 2 часов назад
Дженнаро Гаттузо/фото: Google
Сборная Италии продолжает впечатлять под руководством Дженнаро Гаттузо. В своем третьем матче с новым тренером команда на выезде одержала победу над Эстонией со счетом 3:1.
Благодаря этому результату итальянцы установили историческое достижение – 13 забитых голов в первых трех встречах с новым наставником. Такой мощный старт стал самым результативным в истории национальной команды.
До этого Италия уверенно справилась с Эстонией (5:0) и Израилем (5:4).
Напомним, что Гаттузо официально принял руководство сборной в июне 2025 года.