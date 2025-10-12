Сборная Италии продолжает впечатлять под руководством Дженнаро Гаттузо. В своем третьем матче с новым тренером команда на выезде одержала победу над Эстонией со счетом 3:1.

Благодаря этому результату итальянцы установили историческое достижение – 13 забитых голов в первых трех встречах с новым наставником. Такой мощный старт стал самым результативным в истории национальной команды.

До этого Италия уверенно справилась с Эстонией (5:0) и Израилем (5:4).

Напомним, что Гаттузо официально принял руководство сборной в июне 2025 года.