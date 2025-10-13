Европейская квалификация ЧМ-2026: расписание матчей на 13 октября
Украина проведет свой матч против Азербайджана
12 минут назад
Отбор ЧМ-2026. Европа
13 октября состоятся восемь матчей европейского отборочного турнира к чемпионату мира-2026.
Расписание матчей (по киевскому времени):
21:45 – Украина – Азербайджан
21:45 – Уэльс – Бельгия
21:45 – Исландия – Франция
21:45 – Северная Македония – Казахстан
21:45 – Словения – Швейцария
21:45 – Северная Ирландия – Германия
21:45 – Словакия – Люксембург
21:45 – Швеция – Косово
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинцы сыграли с Францией, основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.
