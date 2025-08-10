Павел Василенко

Александрия достигла соглашения с донецким Шахтером о аренде защитника Николая Агаркова. Контракт игрока с клубом из Кировоградщины рассчитан до 30 июня 2026 с опцией выкупа.

Агарков в составе Шахтера U19 выступал в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне дебютировал в составе основной команды «горняков».

Был игроком юношеских сборных Украины U17 и U19. В 2024 году в составе сборной Украины U19 дошел до полуфинала юношеского чемпионата Европы.

Является игроком молодежных сборных Украины U20 и U21.

Сегодня в матче второго тура УПЛ Александрия сыграет на выезде против киевской Оболони. Начало – в 13:00.