Карпаты – Шахтер, матчи Полесье, Александрии и первый трофей в Англии. Что посмотреть 10 августа?
Расписание футбольных трансляций игрового дня воскресенья
около 2 часов назад
Уже в самом разгаре новый сезон в Украине и уже начинается в странах топ-чемпионатов. Воскресенье, 10 августа, порадует болельщика отечественными баталиями и супематчем в Европе.
Второй тур продолжается в Первой лиге. Самыми интересными в воскресенье станут два противостояния. Металлист примет Ингулец в матче, который еще несколько лет назад можно было увидеть в УПЛ. Черноморец, начавший путь к возвращению в УПЛ, на выезде сыграет против непростого Подолья.
12:00 | Металлист – Ингулец. Прямая трансляция
13:45 | Подолье – Черноморец. Прямая трансляция
А во Второй лиге уже идет третий тур. Большинство матчей состоится в воскресенье. Самым интересным из них станет противостояние двух новичков ПФЛ Пенуела и Ребела. Правда, команды подходят к игре в разных статусах. Если киевляне – одни из лидеров после двух побед, то криворожцы – аутсайдеры. Дубль Полесья же позднее съездит в Вильхивцы, которые могут похвастаться игроками, имеющими за спиной опыт УПЛ.
12:30 | Пенуел – Ребел. Прямая трансляция
14:30 | Вильхивцы – Полесье-2. Прямая трансляция
В воскресенье в элитном дивизионе Украины сыграют все три команды, занявшие 2 – 4 места по итогам прошлого сезона. Центральным матчем тура станет поединок во Львове между Карпатами и Шахтером. Без Очеретько, который теперь играет за «горняков», Владиславу Лупашку не удалось найти ключ к Полесью. Однако, возможно тренер «зелено-белых» за неделю нашел необходимый баланс? Крепкий Колос Руслана Костышина попробует совершить очередную сенсацию в Житомире. Александрия добавит чуть-чуть ясности, за что эта команда будет бороться в этом сезоне. Не победа над Оболонью станет показателем, что серебряному призеру угрожает даже битва за выживание.
13:00 | Оболонь – Александрия. Прямая трансляция
15:30 | Полесье – Колос. Прямая трансляция
18:00 | Карпаты – Шахтер. Прямая трансляция
Центральным же матчем игрового дня во всем мире станет поединок за Community Shield. За Суперкубок Англии поборются действующий чемпион Ливерпуль и сенсация прошлого сезона в лице Кристал Пэлас. Лондонцы в конце прошлой кампании завоевали первый за 119 лет трофей. Таким образом, команда получила место не только в Суперкубке Англии, но и в Лиге Европы. Ждать ли еще одной неожиданности во встрече с несыгранными подопечными Арне Слота?
17:00 | Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прямая трансляция
