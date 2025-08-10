Сергей Стаднюк

Уже в самом разгаре новый сезон в Украине и уже начинается в странах топ-чемпионатов. Воскресенье, 10 августа, порадует болельщика отечественными баталиями и супематчем в Европе.

Второй тур продолжается в Первой лиге. Самыми интересными в воскресенье станут два противостояния. Металлист примет Ингулец в матче, который еще несколько лет назад можно было увидеть в УПЛ. Черноморец, начавший путь к возвращению в УПЛ, на выезде сыграет против непростого Подолья.

12:00 | Металлист – Ингулец. Прямая трансляция

13:45 | Подолье – Черноморец. Прямая трансляция

А во Второй лиге уже идет третий тур. Большинство матчей состоится в воскресенье. Самым интересным из них станет противостояние двух новичков ПФЛ Пенуела и Ребела. Правда, команды подходят к игре в разных статусах. Если киевляне – одни из лидеров после двух побед, то криворожцы – аутсайдеры. Дубль Полесья же позднее съездит в Вильхивцы, которые могут похвастаться игроками, имеющими за спиной опыт УПЛ.

12:30 | Пенуел – Ребел. Прямая трансляция

14:30 | Вильхивцы – Полесье-2. Прямая трансляция

В воскресенье в элитном дивизионе Украины сыграют все три команды, занявшие 2 – 4 места по итогам прошлого сезона. Центральным матчем тура станет поединок во Львове между Карпатами и Шахтером. Без Очеретько, который теперь играет за «горняков», Владиславу Лупашку не удалось найти ключ к Полесью. Однако, возможно тренер «зелено-белых» за неделю нашел необходимый баланс? Крепкий Колос Руслана Костышина попробует совершить очередную сенсацию в Житомире. Александрия добавит чуть-чуть ясности, за что эта команда будет бороться в этом сезоне. Не победа над Оболонью станет показателем, что серебряному призеру угрожает даже битва за выживание.

Центральным же матчем игрового дня во всем мире станет поединок за Community Shield. За Суперкубок Англии поборются действующий чемпион Ливерпуль и сенсация прошлого сезона в лице Кристал Пэлас. Лондонцы в конце прошлой кампании завоевали первый за 119 лет трофей. Таким образом, команда получила место не только в Суперкубке Англии, но и в Лиге Европы. Ждать ли еще одной неожиданности во встрече с несыгранными подопечными Арне Слота?

17:00 | Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прямая трансляция