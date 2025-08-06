Жена Харатина стала нутрициологом ровненского Вереса
Главный тренер Шандрук представил новой сотруднице команду
около 2 часов назад
Карина Харатин, жена полузащитника ровенского Вереса Игоря Харатина, присоединилась к команде в новой роли — как клубный диетолог.
— Я Карина, и я буду максимально от себя предоставлять вам всю полезную информацию, которая поможет вам быть более продуктивными, лучше себя чувствовать. Первоочередная цель — это, конечно, продуктивность, чтобы команда чувствовала себя лучше на поле, была более выносливой, наладить процесс восстановления, наладить процесс питания в команде и лично у каждого футболиста. Именно это на данный момент является моей целью.
Карина сообщила, что уже согласована серия лекций для футболистов, после которых будет формат Q&A. Кроме того, каждый игрок сможет лично обратиться к ней с вопросами. В планах – анализ меню, в том числе и на выездах, адаптация процессов восстановления, пересмотр саплементации и изотоников.
— Футболисты – это такие же люди, так же любят где-то съесть сладкое, где-то нет просто понимания, потому что наша самая большая проблема в том, что мы не понимаем, как правильно питаться. А жизнь меняется, профессия требует изменений, требует понимания, поэтому мы будем учиться здесь пониманию и базовым правилам, которые помогут лучше себя чувствовать на поле.
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