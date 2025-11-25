Павел Василенко

Формирование корзин завершено, а жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне. Уже на следующий день, 6 декабря, будет опубликовано полное расписание матчей.

Сборная Украины официально попала в четвертую корзину перед жеребьевкой группового этапа чемпионата мира-2026. В ФИФА подтвердили: все команды, которые квалифицировались через плей-офф, будут размещены именно в последней корзине.

Ключевые особенности жеребьевки:

Мексика, Канада и США как хозяева автоматически получат позиции A1, B1 и D1.

Четыре самые рейтинговые сборные будут разведены по разным путям и смогут встретиться только в финале, если выиграют свои группы.

В группе не может быть двух команд из одной конфедерации, кроме УЕФА. Каждая группа должна содержать от одной до двух европейских сборных.

Ограничения по конфедерациям распространяются и на межконтинентальный плей-офф.

Украина сыграет свой плей-офф 26 марта 2026 года против Швеции. Победитель встречи 31 марта поборется за путевку на мундиаль с Польшей или Албанией.

Корзины ЧМ-2026

Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир примут США, Канада и Мексика.