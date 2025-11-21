Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины дал комментарий проекту Матч-Центр на УПЛ ТВ, в котором поделился мнением о результатах жеребьёвки и не только.

«Такая игра – отличная мотивация для игроков. Очень важно, в какой форме подойдут игроки. Шведы всю квалификацию не играли в оптимальном составе. Поэтому очень важно, в каком состоянии подойдет к марту и наша команда, и шведы. Я надеюсь, шансы равны. Надо готовиться и играть с такими эмоциями, с какими играли против Исландии. Подготовка уже началась, сейчас много информации, много игр, которые будем пересматривать. Так же как и будем пересматривать наших кандидатов».

Также наставник сине-желтых сообщил, где сборная Украины будет проводить эти матчи плей-офф.

«Думаю, на 100%, если мы пройдем шведов, мы не будем играть против поляков в Польше. Это ненормально. Вчера мы только узнали соперников. Сейчас мы выбираем. Речь о обоих матчах? О обоих, потому что они оба домашние, нам не нужно постоянно переезжать, вы же понимаете логистику. Если мы выбираем какую-то страну, то там нужно проводить оба матча».

В случае победы, подопечные Реброва сыграют финальное противостояние против Польши или Албании в качестве домашней команды.

Полуфинальные и финальные матчи плей-офф европейского отбора запланированы на 26 и 31 марта 2026 года соответственно.