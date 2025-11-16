Жеребьёвка Кубка Польши подарила два украинских дерби. Фото
Определились пары 1/8 финала
около 1 часа назад
Польский футбольный союз (PZPN) опубликовал официальный календарь матчей 1/8 финала Кубка Польши.
На этой стадии жребий свел между собой команды украинских легионеров.
2 декабря Лехия, в составе которой выступают Богдан Сарнавский, Максим Дячук, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник, дома примет Гурник Максима Хланя, который будет противостоять своим бывшим одноклубникам.
3 декабря Шлёнск Егора Маценко и Егора Шарабуры встретится с Ракувом Владислава Кочергина, который продолжает реабилитацию после тяжелой травмы. В этот же день Авиа Андрея Ременюка сыграет с Полонией (Бытом) Александра Азацкого.
4 декабря Хойничанка Дмитрия Юхимовича и Алексея Быкова померяется силами с Короной.
Матчи 1/8 финала Кубка Польши состоятся 2-4 декабря.
Поделиться