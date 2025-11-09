Питомец Шахтёра способствовал сенсационной победе над лидером Экстраклассы. Видео
Украинское дерби получилось интересным
около 1 часа назад
Фото - Заглембе Любин
Гурник сделал подарок конкурентам в борьбе за чемпионство. Команда Максима Хланя умудрилась проиграть Заглембе, в составе которого дебютный сезон проводит украинский защитник Роман Якуба. Матч в Любине завершился со счетом 2:0.
Заглембе дважды воспользовались ошибками «польского Шахтера» в каждом из таймов. Роша и Коцаба обеспечили победу над Гурником, позволив сократить отставание преследователям лидера.
Якуба отыграл в составе Заглембе полный матч. Хланя заменили в Гурнике на 66-й минуте.
Экстракласса. 15 тур
Заглембе - Гурник 2:0
Голы: Роша, 13, Коцаба, 50