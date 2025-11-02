Феерия украинцев в Польше. Русин и Хлань отметились результативными действиями в очном поединке
Гурник Забже и Арка Гдыня провели матч в рамках чемпионата
около 10 часов назад
В воскресенье, 2 ноября, Гурник Забже на своем поле разгромил Арку Гдыня в матче 14-го тура польской Экстраклассы сезона 2025/26, победив со счетом 5:1.
Украинский полузащитник Максим Хлань стал одним из героев встречи, ведь на 50-й минуте он забил гол и ранее отметился результативной передачей на Патрика Хеллебранда. В общем, Хлань провел на поле 75 минут.
Интересно, что единственный мяч Арки также записал на свой счет украинец Назарий Русин, который выступает на правах аренды из Сандерленда. Он отметился на 46-й минуте, забив свой первый гол за клуб из Гдыни и проведя весь матч от начала до конца.
Чемпионат Польши, 14-й тур
Гурник Забже – Арка Гдыня – 5:1 (1:0)
Голы: Лизетт, 13, Хлань, 50, Хеллебранд, 59, Соу, 62, Захович, 71 – Русин, 46