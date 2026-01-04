Павел Василенко

В поединке 18-го тура Ла Лиги Жирона на выезде обыграла Мальорку (2:1) и оторвалась от зоны вылета. Героями красно-белых стали украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Цыганков открыл счет на 25-й минуте. Ванат закрепил преимущество на 63-й минуте с пенальти, которым партнеры, вероятно, любезно уступили ему в честь празднования в этот день 24-го дня рождения. На 90+1-й минуте хозяева сократили отставание с пенальти, но большего они не смогли.

Жирона поднялась из зоны вылета на 16-е место в таблице Ла Лиги, набрав 18 очков. В следующем туре 10 января команда украинцев примет Осасуну.

Ла Лига, 18-й тур

Мальорка – Жирона – 1:2

Голы: Мурики, 90 (пенальти) – Цыганков, 25, Ванат, 63 (пенальти).