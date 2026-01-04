В воскресенье, 4 января, форвард Жироны и сборной Украины Владислав Ванат отмечает свое 24-летие. Каталонский клуб ограничился коротким поздравлением в адрес украинского форварда.

«С Днём рождения», – подписала соответствующий пост Жирона.

Ванат перебрался в Жирону из Динамо в начале осени, сумма трансфера составила 15 миллионов евро плюс бонусы. В составе испанской команды он уже сыграл 16 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

Подопечные Мичела располагаются на 18 позиции в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков. Свой следующий поединок Жирона проведет в воскресенье на выезде против Мальорки, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Ранее тренер Жироны оценил вероятность появления тер Штегена.