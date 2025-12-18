Жирона, которая в этом сезоне борется за сохранение прописки в Ла Лиге, заинтересовалась 20-летним нападающим Дьера Александром Пищуром, сообщает Nemzeti Sport.

Каталонцы отправили венграм первое предложение, что свидетельствует о серьезности их намерений, но вопрос в том, когда стороны придут к согласию.

204-сантиметровый центрфорвард участвовал в ЧМ-2025 U-20, который проходил в Чили, на его счету 1 гол в 4-х матчах.

Сын известного украинского нападающего Александра Пищура в этом сезоне провел 20 матчей, на его счету 4 гола, 1 ассист. Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.

ФИФА объявила результаты голосования за награды The Best 2025.