Украинский полузащитник Виктор Цыганков оставил заметный след в истории Жироны после впечатляющего выступления в чемпионате Испании.

В 16-м туре Ла Лиги каталонский клуб сыграл на выезде с Реалом Сосьедад. Хозяева поля открыли счет в первом тайме, но после перерыва Жирона смогла переломить ход встречи и одержала победу 2:1. Главным героем стал Цыганков, который оформил дубль всего за восемь минут.

По данным журналиста Франа Мартинеса, украинец стал первым игроком в истории Жироны, который забил два гола в гостевом матче в последние 15 минут игры.

За последние шесть лет Жирона смогла оформить на выезде лишь два дубля, и оба раза автором выступал именно Цыганков:

18 марта 2023 года против Райо Вальекано

12 декабря 2025 года против Реала Сосьедад

Ранее стала известна оценка Цыганкова за победный дубль в матче Ла Лиги.