Цыганков в матче против Реал Сосьедад оформил исторический дубль в составе Жироны
Украинец принес победу каталонцам
около 3 часов назад
Украинский полузащитник Виктор Цыганков оставил заметный след в истории Жироны после впечатляющего выступления в чемпионате Испании.
В 16-м туре Ла Лиги каталонский клуб сыграл на выезде с Реалом Сосьедад. Хозяева поля открыли счет в первом тайме, но после перерыва Жирона смогла переломить ход встречи и одержала победу 2:1. Главным героем стал Цыганков, который оформил дубль всего за восемь минут.
По данным журналиста Франа Мартинеса, украинец стал первым игроком в истории Жироны, который забил два гола в гостевом матче в последние 15 минут игры.
За последние шесть лет Жирона смогла оформить на выезде лишь два дубля, и оба раза автором выступал именно Цыганков:
- 18 марта 2023 года против Райо Вальекано
- 12 декабря 2025 года против Реала Сосьедад
Ранее стала известна оценка Цыганкова за победный дубль в матче Ла Лиги.