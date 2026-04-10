Сергей Разумовский

В 31-м туре испанской Ла Лиги Жирона на выезде сенсационно отобрала очки у мадридского Реала. Команды обменялись голами Вальверде и Лемара во втором тайме.

В стартовых составах обеих команд вышли украинцы: за Жирону с первых минут играл Виктор Цыганков, а место в воротах Реала занял Андрей Лунин. Оба футболиста провели на поле весь матч. В то же время нападающий каталонцев Владислав Ванат пропустил встречу из-за травмы, а голкипер Жироны Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Цыганков провел довольно активный матч. Украинский вингер продемонстрировал 100% успешного дриблинга, выиграл три из четырех единоборств, сделал три касания в штрафной площади соперника, заработал один фол и отдал 19 точных передач из 25. Также в его активе 36 касаний мяча и три выноса. За свою игру он получил оценку 6,7.

Что касается Лунина, то вратарь Реала имел не так много работы. В его активе один сейв, одно действие в роли свипера, 31 точная передача из 36, а также 43 касания мяча. Из девяти длинных передач точными оказались четыре. В то же время в решающем эпизоде украинец не смог спасти свою команду, за что получил оценку 6,4.

Реал набрал 70 очков в турнирной таблице и рискует отпустить Барселону уже на девять очков. Жирона, в свою очередь, набрала 38 баллов и сравнялась с Осасуной, Эспаньолом и Атлетиком, хотя эти команды еще имеют по одному матчу в запасе.

Ла Лига, 31-й тур

Реал Мадрид – Жирона 1:1

Голы: Вальверде, 51 – Лемар, 62

Реал: Лунин - Карвахаль, Милитао (Хейсен 64), Асенсио, Фран (Менди 79) - Вальверде, Камавинга (Чуамени 79), Беллингем (Гюлер 64), Браим Диас (Гонсало Гарсия 84), Винисиус, Мбаппе

Жирона: Гасанига, Мартинес, Франсес, Рейс, Морено, Цыганков, Лемар (Ринкон 70), Унаи (Гиль 70), Витсель, Мартин (Бельтран 84), Эчеверри (Руис 64 - Стуани 84)

Предупреждения: Мбаппе, 35, Вальверде, 76 – Ринкон, 88