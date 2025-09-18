Жирона устроила Ванату скромную презентацию. Видео
Десятки фанатов поприветствовали украинского новичка
13 минут назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Сегодня на стадионе «Монтивили» состоялась официальная презентация Владислава Ваната как нового игрока Жироны.
Украинский нападающий, полный энтузиазма относительно нового этапа в своей карьере. Экс-динамовец, несмотря на результативный дебют, не собрал много фанатов на трибунах.
Поддержать Влада пришло небольшое количество фанатов, а после фотосессии форвард сборной Украины пообщался с медиа.
После четырех туров Жирона набрала лишь одно очко и располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.