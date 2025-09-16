В рамках четвертого тура испанской Ла Лиги прошел матч между Сельтой и Жироной, который завершился вничью 1:1.

Единственный гол каталонской команды забил украинский форвард Владислав Ванат, для которого это был дебютный мяч за Жирону в Ла Лиге. После игры клуб поделился реакцией на этот результат в своих социальных сетях.

«Новое празднование разблокировано (Нове святкування розблоковано)», – написала пресс-служба каталонцев.

🔓🇺🇦 New celebration unlocked pic.twitter.com/WQ2vtZVqzL — Girona FC (@GironaFC_Engl) September 15, 2025

После четырех туров Жирона набрала лишь одно очко и располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.