В Жироне отреагировали на гол Ваната в матче против Сельты
Украинец ярко дебютировал
41 минуту назад
Владислав Ванат/фото: Жирона
В рамках четвертого тура испанской Ла Лиги прошел матч между Сельтой и Жироной, который завершился вничью 1:1.
Единственный гол каталонской команды забил украинский форвард Владислав Ванат, для которого это был дебютный мяч за Жирону в Ла Лиге. После игры клуб поделился реакцией на этот результат в своих социальных сетях.
«Новое празднование разблокировано (Нове святкування розблоковано)», – написала пресс-служба каталонцев.
После четырех туров Жирона набрала лишь одно очко и располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Поделиться