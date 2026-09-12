Сергей Разумовский

В пятом туре испанской Ла Лиги 2 Жирона на своем поле проиграла Кастельону – 1:2. Каталонская команда имела отличную возможность приблизиться к лидеру чемпионата, но не смогла удержать преимущество после удаления одного из своих футболистов.

Матч начался для хозяев максимально успешно. Уже на седьмой минуте Саморано открыл счет и вывел Жирону вперед. Каталонцы продолжали контролировать ход встречи и сохраняли минимальное преимущество до перерыва.

На 47-й минуте Кастельон забил в ответ, однако гол Хуанхо Ньето отменили. Вскоре положение Жироны осложнилось еще больше. На 52-й минуте Абель Руис получил вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

Кастельон воспользовался численным преимуществом только в концовке встречи. На 81-й минуте Сьенра сравнял счет, а через пять минут Альваро Гарсия забил второй мяч гостей и принес своей команде волевую победу.

Голкипер Жироны Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке запасных и на поле не выходил. Нападающий Владислав Ванат начал встречу в стартовом составе и сыграл 56 минут. Украинский нападающий нанес один удар в створ ворот, но не реализовал опасный момент. Также он выполнил один успешный дриблинг, совершил 22 касания мяча, дважды оказывался в штрафной площадке соперника и отдал 67% точных передач – 10 из 15.

Ванат выиграл одну из двух дуэлей, успешно выполнил пять из пяти скидок, записал в актив одно перехват и одно вынос. Оценка футболиста от FlashScore составила 6,1 балла.

Форвард Александр Пищур вышел на поле на 57-й минуте, заменив Ваната. Нападающий получил желтую карточку, нанес один удар мимо ворот и дважды успешно обыграл соперника из пяти попыток.

Пищур совершил 23 касания мяча, одно из них – в штрафной площади Кастельона. Украинец отдал 67% точных передач – восемь из 12, выиграл шесть из десяти дуэлей и сделал одно вынос. Его оценка по версии FlashScore – 6,4 балла.

После этого поражения Жирона осталась с семью очками и опустилась на девятое место в турнирной таблице. Кастельон набрал 13 баллов и продолжает единолично возглавлять чемпионат.

Ла Лига 2, пятый тур

Жирона – Кастельон 1:2

Голы: Саморано, 7 – Сьенра, 81, Альваро Гарсия, 86

Удаление: Абель Руис, 52 (вторая желтая)