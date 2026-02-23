Украинский защитник Илья Забарный в настоящее время не показывает того уровня игры, на который рассчитывали в ПСЖ после его летнего перехода из Борнмута. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Забарный не вызывает особого доверия, когда его начинают чаще выпускать на поле. Неловкий, неуверенный, иногда лишённый ловкости, он не впечатляет в работе с мячом, не слишком доминирует в верховой борьбе или единоборствах, — отмечает издание.

В материале подчеркивается, что своей игрой украинец разочаровывает руководство парижского клуба. При этом его основной конкурент за место в стартовом составе, Маркиньос, может чувствовать себя спокойно, поскольку Забарный пока что не смог в полной мере воспользоваться предоставленным шансом.

Несмотря на это, Илья Забарный провел полный матч против Меца в очередном туре УПЛ.