Павел Василенко

Наставник юношеской команды Шахтера (U-19) Алексей Белик в интервью Денису Бойко недавно заявил, что он «не считает себя худшим тренером, чем Туран».

Однако руководство донецкого клуба не намерено наказывать главного тренера юношей за его высказывания.

«Шахтер всегда следит за интервью своих игроков и тренеров. Всё контролируется, и без ведома Шахтера такая фраза Белика не могла выйти в эфир. Белик знал, что говорит, и в клубе не были против этой фразы. И Белика за это никто не уволит», – сказал журналист-блогер Владимир Зверов в эфире Профутбол Digital.

Белик провел в составе Шахтера 208 матчей во всех официальных турнирах: 65 голов, 29 результативных передач.

Также украинский нападающий играл за Днепр, запорожский Металлург и немецкий Бохум.