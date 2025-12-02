Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги заключительного матча 14-го тура УПЛ против Кривбаса (2:2), который состоялся во Львове.

Специалист поделился своей оценкой выступления команды в этой встрече. Наставник донецкого клуба также отметил дополнительные моменты относительно игры своих подопечных.

«Мы хорошо начали, создали несколько опасных моментов, однако нам не хватило эффективности на стадии реализации. И также позже нас наказали за неосторожную игру с мячом на нашей половине – мы потеряли мяч, и, как следствие, соперник сумел отличиться. Затем мы смогли отыграться, однако снова были недостаточно осторожны уже при стандарте и пропустили второй мяч.

Понравилась та энергия, которую привнесли игроки на поле, с другой стороны, не понравился тот факт, что мы очень часто вынуждены действовать вне нашей основной схемы. И, конечно, большие клубы, к которым мы относим Шахтер, расстроены, когда получают что-то меньше трех очков», – приводит слова Турана сайт Шахтера.