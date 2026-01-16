Зинедин Зидан раскрыл особенности своего тренерского подхода во время работы в Реале на фоне увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера.

В Реале мы всегда были доступны для футболистов. На мой взгляд, именно это делает команду сильной – ты должен быть рядом с игроком. Если этого не понимаешь, в этой профессии долго не удержишься.

Мы здесь, чтобы поддерживать их; ты должен показать, что всегда на их стороне. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не соглашаются со всем, что им предлагают – тренировками, нагрузками – всегда чего-то будет не хватать.

Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях, – передает слова Зидана Marca.