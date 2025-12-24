Павел Василенко

Один из самых выдающихся футболистов в истории Зинедин Зидан достиг принципиальной договоренности о назначении главным тренером сборной Франции. Однако официально он возглавит «Трехцветных» только после чемпионата мира следующего года.

Зидан, чья последняя тренерская работа датирована 2021 годом, когда он во второй раз покинул мадридский Реал, таким образом сменит Дидье Дешама на посту наставника национальной команды.

В статусе игрока Зидан уже становился чемпионом мира в 1998 году. Теперь он попробует повторить этот успех в роли тренера, ведя новое поколение французской сборной к мировой вершине.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России, а также дошла до финала мундиаля-2022, где уступила Аргентине.