Вратаря Аякса Витезслава Яроша постигла судьба одноклубника Александра Зинченко.

Голкипер амстердамского клуба получил серьезную травму колена во время вчерашней тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинские обследования в больнице показали, что Ярошу необходима операция, а это означает, что он больше не выйдет на поле в этом сезоне.

Ярош, контракт которого принадлежит Ливерпулю, сыграл в этом сезоне за Аякс 26 матчей: 42 пропущенных, 5 "сухих" матчей.

