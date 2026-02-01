Английский Вулверхэмптон близок к завершению сделки по переходу Эйнджела Гомеса из марсельского Олимпика. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, подчеркнув, что переговоры вышли на финальный этап.

По его данным, клубы договорились об аренде футболиста до конца сезона. Вулверхэмптон заплатит французской стороне 1 миллион евро за аренду, а в соглашении также прописана опция полноценного выкупа игрока примерно за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне воспитанник Манчестер Юнайтед провел за Олимпик 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби может покинуть Марсель.