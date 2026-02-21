Зинченко покинул расположение Аякса
Александр будет восстанавливаться не в Амстердаме
около 21 часа назад
Александр Зинченко / Фото - Аякс
Главный тренер Аякса Фред Грим поделился последними новостями вокруг игрока сборной Украины Александра Зинченко. Его слова приводит VoetbalPrimeur.
Вчера он попрощался с нами, и это был эмоциональный момент. Его реабилитация не будет проходить в Амстердаме. Даже когда ты позже разговариваешь с ним, и он объясняет, что чувствует вину из-за этой травмы и переживает из-за этого. Это типично для человека, - сказал Грим.