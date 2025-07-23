Сегодня, 22 июля, состоится контрольная встреча между лондонским Арсеналом и итальянским Миланом. Матч пройдет на Национальной арене в Калланге, а стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Украинский защитник Александр Зинченко, который выступает за Арсенал, начнет игру с первых минут. В сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в таблице Английской Премьер-лиги.

Зинченко провел 23 матча за команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. По данным Transfermarkt, стоимость 28-летнего игрока составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер Арсенала Микель Артета принял важное решение относительно будущего Зинченко в команде.