Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился в Instagram фото письма благодарности от одного из территориальных центров комплектования. Экс-футболист опубликовал снимок документа и лаконично отреагировал на награду.

В подписи к посту Алиев написал: «Спасибо, очень приятно». В письме указано, что Варашский РТЦК и СП выразил ему благодарность за помощь в организации и проведении благотворительного футбольного турнира в поддержку Вооруженных сил Украины.

На публикацию отреагировал и многолетний одноклубник Алиева по Динамо Артем Милевский. Бывший нападающий сборной Украины оставил комментарий:

Ну, ты всё знаешь, что я тебе в бане скажу завтра. Артем Милевский

