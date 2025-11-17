Экс-футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Его слова приводит Sport-Express.

Эмоции переполняют, я очень рад. Тактика Реброва со вторым составом на Францию себя оправдала. По сравнению со сборной Исландии наши игроки были намного свежее. Поздравляю нашу команду с победой. Также я угадал стартовый состав и результат перед игрой, так что скоро меня Вангой называть будут.

Как я и говорил, Исландия подсела во втором тайме после долгого перелета из Азербайджана. Так и произошло. Главное, что мы этим воспользовались. Ребята настроились на матч и достигли положительного результата, - рассказал Милевский.