Павел Василенко

Зоря проявляет интерес к молодому африканскому полузащитнику, с приглашением которого возникли определенные документальные сложности.

По информации ТаТоТаке, луганский клуб решил визовые вопросы футболиста и будет ждать игрока на просмотре в Турции.

Речь идет о хавбеке Саллии Ба, который выступал на родине, в Сьерра-Леоне, за клуб Уилберфорс. По амплуа 19-летний футболист – атакующий инсайд, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную своей страны.

После 16 туров Заря имеет в активе 23 зачётных балла и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре луганчане на выезде сыграют против Кудривки. Базовая дата – 21 февраля 2026 года.